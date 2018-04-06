Астма збільшує ризик переломів у дітей - медики

У мальчиков с умеренной или тяжелой астмой переломы случаются на 30% чаще.

Астма збільшує ризик переломів у дітей.

У хлопчиків з помірною або тяжкою астмою переломи трапляються на 30% частіше, ніж у дітей, які не страждають на астму. У дівчаток з аналогічним захворюванням такої картини не спостерігається. Це з'ясували співробітники Мельбурнського університету, пише The Daily Mail.

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Учені обстежили понад 16000 учнів у віці від 3 до 13 років. Фахівці фіксували інформацію про переломи. З'ясувалося: хлопчики з астмою стикалися з переломами значно частіше ті, у кого не було астми.

Дослідники вважають, що оскільки астма є запальної хворобою, вона може призводити до зниження кісткової маси шляхом впливу на механізм формування кісток. Різницю в кількості переломів у хлопчиків і дівчаток з астмою вчені пояснюють тим, що дівчатка менш схильні до ризикованої поведінки.