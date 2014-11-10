Вчені виявили вірус, що впливає на когнітивні навички здорових людей

Вчені з медичної школи Джона Хопкінса при Університеті штату Небраска виявили вірус, що впливає на когнітивні навички здорових людей, повідомляє британське видання Independent.

Вірус, що отримав назву ATCV-1, був виявлений випадково в ході вивчення мікробів у горлі людини. Вчені встановили, що ДНК цього вірусу збігається з ДНК вірусу, що вражає зелені водорості.

Даний вірус, який ніколи раніше не спостерігався у здорових людей, впливає на когнітивні функції, зір і орієнтацію на місцевості. Вчені вважають, що ATCV-1, ймовірно, не безпосередньо впливає на функції мозку, а опосередковано провокує появу інших хвороботворних факторів, таких як накопичення важких металів, інших інфекційних агентів або забруднюючих речовин.

У дослідженні брали участь 90 осіб, у 40 з яких був виявлений вірус водорості". Ті, у кого діагностували даний вірус, гірше справлялися з тестами на візуальну обробку інформації, а також на концентрацію уваги.

У ЗМІ цього вірусу дали спрощене назва: "вірус глупощів".

Доктор Роберт Йолкен, вірусолог, який керував цим дослідженням, говорить, що зроблене відкриття "є яскравим прикладом того, що нешкідливі на перший погляд мікроорганізми, що можуть впливати на поведінку людини".

Людський організм є "оселею" для трильйонів бактерій, вірусів і грибків. Більшість з них нешкідливі, але, виходячи з даного дослідження, можна зробити висновок, що мікроби можуть негативно впливати на організм людини, не завдаючи очевидної шкоди здоров'ю.

Наступним кроком у дослідженні нового вірусу стануть пошуки джерела зараження, а також отримання більш точної інформації про те, як він впливає на біологічні процеси в організмі.

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