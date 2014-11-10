Людям з низьким ростом загрожує розвиток старечої недоумкуватості

Зріст людини, зазвичай, обумовлений спадковими факторами. Ймовірно, ген, відповідальний за зріст людини в юні роки, може впливати і на інші процеси в організмі до кінця життя. Цим і пояснюється явище, відкрите вченими з Шотландії.

Шотландські вчені стверджують, що чим нижчий зріст людини, тим більша імовірність померти внаслідок старечого недоумства.

При цьому у чоловіків-коротунів ймовірність цього значно вища, ніж у невисоких жінок.

Співробітники університету в шотландському місті Едінбургу (University of Edinburgh) провели мета-аналіз 18 раніше опублікованих наукових робіт, присвячених пошуку зв'язку між зростом і ризиком розвитку деменції в літньому віці.

Всі такі дослідження були проведені за однією методикою: у випробовуваних вимірювали зріст, а потім просили відповісти на питання, що стосуються стану здоров'я протягом усього попереднього життя, рівня доходів, особливостей харчування тощо.

Загальна кількість учасників складала без малого 182 000 чоловік.

Автори виявили, що у чоловіків "критичний" росту 168 см, а у жінок 160 см.

Зміна індивідуальних показників зростання в бік зменшення від цих показників було пов'язано зі збільшенням ризику смерті від деменції в літньому віці.

Таким чином ризик померти від хвороби Альцгеймера у чоловіка зростом 168 см був на 50% вище у порівнянні з представником сильної статі, чий зріст становив 178 см.

Подальше зменшення росту на кожні 7,3 см у чоловіків і 6,8 см у жінок призводило до збільшення такого ризику на 26% та на 10% відповідно.

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