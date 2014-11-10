Чому не можна переривати сон

Вчені Тель-Авівського університету виявили, що перерви в нормальному сні приводять до таких же наслідків, як якщо б людина спала всього чотири години на добу. Про це повідомляє pinu.com.ua з посиланням на Daily Telegraph.

Люди, яких раптово будить плачуча дитина або ж дзвінок по телефону, демонструють таку ж дезорієнтацію, почувають таку ж депресію і втому, як і люди, які страждають від недосипання.

Дослідники вели спостереження за групою з 61 осіб, які знаходилися у себе вдома, а до їх зап'ясть були прикріплені спеціальні монітори, реєструючі час їх сну.

У перший день волонтерам було дозволено спати нормальні 8 год за ніч. На наступну ніч їх будили телефонним дзвінком кожні півтори години і не давали повертатися в ліжко протягом 15 хвилин.

Вранці ці люди повинні були вирішувати завдання на комп'ютері, а також відповідати на питання про свій настрій.

«Експеримент продемонстрував пряму кореляцію між перерваним сном і поганою концентрацією уваги, а також поганим настроєм у людей, яких постійно будили лише одну ніч», - зазначають вчені.

Після такої ночі волонтери, за словами вчених, були на 24% більше дезорієнтовані, на 29% більш депресивні і на 43% більш втомленими.

У другій частині експерименту волонтерам дозволили спати без перерв, але всього лише чотири години. Результати виявилися ідентичними.

Іншими словами, перерваний сон впливає на людей точно так само, як і гостра нестача сну.