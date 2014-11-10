У Москві стався викид отруйних речовин

Відразу кілька станцій Мосекомоніторингу (Російська Федерація) фіксують перевищення нормативу максимального за цього елемента в атмосфері.

Неприємний запах з'явився ще вранці на південному сході столиці Росії, і до середини дня добрався вже й до західних районів.

Про це свідчать і повідомлення в соцмережах, і це підтверджують екологічні служби міста. Так, у твіттері з'явилося безліч записів схожого змісту: «Сильно пахне - не те слово», «Всі закрили вікна. Дихати неможливо», «Сидимо в офісі на Нагатинській, підтверджую - смердить», «»На Арбаті», «І на Таганці смердить» - це лише кілька висловлювань. Міська влада довгий час нічого не могла сказати про причини цього явища, стверджуючи, що жодних техногенних аварій не зафіксовано. Однак менше півгодини тому твіттер Йод з посиланням на Мосекономоніторинг повідомив, що винуватцем став московський НПЗ, де стався викид сірководню.

За даними екологів, концентрація сірководню перевищена в шість разів.

Ехо Москви