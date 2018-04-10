ВІЛ-інфекція є основною причиною смерті 40-річних жінок - ООН

09:50, 10 квітня 2018
Зарубіжні новини
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2014 год стал рекордным по количеству новых случаев ВИЧ-инфекции в Европейском регионе - ВОЗ / REUTERS

Організація Об'єднаних Націй назвала шість найпоширеніших причин смертності жінок у віці 39-40 років, повідомляє ООН.

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За даними ООН, в усьому світі головною причиною смерті жінок у цьому віці є ВІЛ-інфекція.

На другому місці - ішемічна хвороба серця, на третьому - проблеми з вагітністю та пологами, на четвертому - інсульт, на п'ятому - рак грудей, на шостому - туберкульоз.

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Теги: #СНІД#ВІЛ-інфекція#показники смертності#жіноче здоров'я