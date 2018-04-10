ВІЛ-інфекція є основною причиною смерті 40-річних жінок - ООН

ООН назвала шість найпоширеніших причин смертності жінок у віці 39-40 років.

ВІЛ-інфекція є основною причиною смерті 40-річних жінок.

Організація Об'єднаних Націй назвала шість найпоширеніших причин смертності жінок у віці 39-40 років, повідомляє ООН.

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За даними ООН, в усьому світі головною причиною смерті жінок у цьому віці є ВІЛ-інфекція.

На другому місці - ішемічна хвороба серця, на третьому - проблеми з вагітністю та пологами, на четвертому - інсульт, на п'ятому - рак грудей, на шостому - туберкульоз.