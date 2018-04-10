Майже половина всього населення світу не має можливості звернутися до лікарів - ВООЗ

Половина населення планети не має можливості звернутися до лікаря, не має медичного страхування.

Майже половина всього населення світу не має можливості звернутися до лікаря.

За останні 70 років середня тривалість життя в світі збільшилася на 23 роки. Однак багато проблем в сфері медицини все ще не вирішені. Майже половина всього населення світу не має можливості звернутися до лікаря. Багато людей не мають медичної страховки, і найчастіше послуги доктора їм не по кишені, повідомляють у ВООЗ.

Читайте такожВІЛ-інфекція є основною причиною смерті 40-річних жінок - ООН

За даними ВООЗ, половина населення планети не має можливості звернутися до лікаря, не має медичного страхування. Понад 800 мільйонів людей - майже 12 відсотків населення світу - витрачають, як мінімум, 10 відсотків свого сімейного бюджету на послуги в сфері охорони здоров'я. Мільйони сімей в світі виявляються в злиднях через витрати на охорону здоров'я. Так, на сьогоднішній день приблизно 100 мільйонів людей живуть в бідності - на 1,9 долара в день або навіть менше - через те, що їм доводиться оплачувати послуги медиків з власної кишені.

У ВООЗ знову закликали всі держави забезпечити загальний доступ до якісного медичного обслуговування шляхом універсального страхування.

«Це означає, що доступ до якісних послуг охорони здоров'я мають бути гарантовані всім і всюди і що при цьому люди не повинні відчувати фінансових труднощів», - стверджують в Європейському бюро ВООЗ.