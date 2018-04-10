Майже половина всього населення світу не має можливості звернутися до лікарів - ВООЗ
Майже половина всього населення світу не має можливості звернутися до лікаря.
За останні 70 років середня тривалість життя в світі збільшилася на 23 роки. Однак багато проблем в сфері медицини все ще не вирішені. Майже половина всього населення світу не має можливості звернутися до лікаря. Багато людей не мають медичної страховки, і найчастіше послуги доктора їм не по кишені, повідомляють у ВООЗ.
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За даними ВООЗ, половина населення планети не має можливості звернутися до лікаря, не має медичного страхування. Понад 800 мільйонів людей - майже 12 відсотків населення світу - витрачають, як мінімум, 10 відсотків свого сімейного бюджету на послуги в сфері охорони здоров'я. Мільйони сімей в світі виявляються в злиднях через витрати на охорону здоров'я. Так, на сьогоднішній день приблизно 100 мільйонів людей живуть в бідності - на 1,9 долара в день або навіть менше - через те, що їм доводиться оплачувати послуги медиків з власної кишені.
У ВООЗ знову закликали всі держави забезпечити загальний доступ до якісного медичного обслуговування шляхом універсального страхування.
«Це означає, що доступ до якісних послуг охорони здоров'я мають бути гарантовані всім і всюди і що при цьому люди не повинні відчувати фінансових труднощів», - стверджують в Європейському бюро ВООЗ.