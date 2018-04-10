Стресові події прискорюють процес старіння мозку - вчені

13:39, 10 квітня 2018
Зарубіжні новини
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развод или смерть члена семьи, негативно влияют на мозг

Такого висновку дійшли вчені з Каліфорнійського університету. Дослідники проаналізували дані 359 чоловіків, пише The Deccan Chronicle

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На початку дослідження і 5 років добровольці розповіли про стресових подіях у своєму житті, що відбулися за останні 2 роки. Крім того, всім чоловікам зробили магнітно-резонансну томографію (МРТ). Також учасники пройшли фізіологічні та психологічні тести.

МРТ дозволяє оцінити обсяг і товщину кори. Як відомо, кора пов'язана з рядом важливих процесів, наприклад, свідомістю, мисленням і пам'яттю. Дані про обсяг і товщині кори були проаналізовані в спеціальній програмі для визначення віку мозку. Виявилося, що стресові події істотно прискорювали старіння мозку.

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Теги: #психоемоційний стрес#робота мозку