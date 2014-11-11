Чорний шоколад корисний на сніданок

Всього кілька квадратиків чорного шоколаду на сніданок:

Знижують ризик серцевого нападу

Вживання лише декількох квадратиків чорного шоколаду в день може знизити ризик смерті від інсульту або інфаркту майже на 50% (дослідження Університету Джона Хопкінса), пише zdorovia.com.ua.

Зменшують рівень "поганого" холестерину

Какао та чорний шоколад знижують артеріальний тиск, зменшують рівень "поганого холестерину" у крові і мають протизапальну дію (дослідження Університету Школи охорони громадського здоров’я Гарвардського університету).

Нормалізують кров’яний тиск і підвищують чутливість тканин до інсуліну

В людей, які щоденно споживають шоколад з високим вмістом флавоноїдів, покращується стан судин, починаючи після двох тижнів вживання шоколаду. Сполука епікатехін (різновид флавоноїдів какао) сприяє вивільненню певних активних речовин, які збільшують кровотік (дослідження Університету Каліфорнії, Сан-Франциско).

Зменшують прояви синдрому хронічної втоми, ПМС, уповільнюють старіння

Шоколад підсилює дію нейротрансмітерів(речовин, які передають електричні сигнали від однієї нервової клітини до іншої), таких, як серотонін, які покращують настрій і полегшують засинання. Подібна ситуація із ПМС (перед менструальним синдромом) – серотонін та фенілетиламін (попередник серотоніну) врівноважують перепади настрою у цей період (дослідженні британських вчених).