Експерти радять обов'язково включити в дієту йогурт.

Учені назвали продукти, що сприяють довголіттю.

Старіння - природний процес, але його можна сповільнити і допоможе в цьому здоровий спосіб життя і грамотно складений раціон, пише Zee News.

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Експерти радять обов'язково включити в дієту йогурт. Це відмінне джерело кальцію, що рятує від остеопорозу, а наявність корисних бактерій підтримує нормальну мікрофлору і здоров'я кишечника.

Риба багата на жирні кислоти омега-3, які знижують ризик утворення холестеринових відкладень і ризик відхилень в серцебитті. Кавун містить лікопін - це сполука допомагає очистити шкіру від висипань та антиоксидант. Чорниця теж містить антиоксиданти. Тому вона позитивно впливає на шкіру.

Апельсини - головний фрукт, який асоціюється з вітаміном С. Даний вітамін сприяє виробленню колагену, необхідного для підтримки молодого виду шкіри. Не всі знають, але багато вітаміну С в брокколі, втім, як клітковини, бета-каротину і селену. Авокадо відповідає за підтримання рівня вологи в шкіри. З авокадо шкіра виглядає набагато молодше завдяки вмісту жирної кислоти омега-9 і олеїнової кислоти.