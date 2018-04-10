Мило, яким просякнуті вологі серветки, порушує захисний шкірний бар'єр.

Медики розповіли, чим небезпечні вологі серветки для дітей.

Розвитку алергії у маленької дитини сприяє ряд факторів: генетика, яка змінює абсорбуючі властивості шкіри, використання дитячих серветок, які залишають на шкірі мильну сполуку, контакт з алергенами на кшталт пилу і певні продукти харчування, пише Zee News. Якщо кілька факторів поєднуються разом, ймовірність розвитку алергії значно збільшується.

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Експерти Північно-Західного університету навіть закликають мити руки перед кожним контактом з дитиною, щоб видаляти харчові алергени з долонь. Вони ж радять відмовитися від вологих серветок.

Дитину краще просто помити звичайною водою. Згідно зі статистикою, до 35% дітей з харчовими алергіями одночасно мають атопічний дерматит. І наявність подібного зв'язку багато в чому можна пояснити трьома генетичним мутаціями. Через них шкірний захисний бар'єр слабшає.

Верхній шар шкіри складається з жирів, а мило, яким просякнуті вологі серветки, негативно впливає на жири, порушуючи цілісність захисного шкірного бар'єру. У пацієнтів з такими порушеннями також спостерігаються зміни в білках шкіри, що є результатом генних мутацій.