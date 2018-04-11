Постраждав 34-річний американець, який брав участь у конкурсі поїдання найгострішого у світі перцю,

Гострий перець може спричинити порушення мозкового кровообігу.

Чоловік, який спробував найгостріший у світі перець чилі "Каролінський жнець", потрапив в лікарню, де у нього виявили зворотний церебральний вазокострикторний синдром – порушення мозкового кровообігу, повідомляє BBC.

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34-річний чоловік, який брав участь у конкурсі поїдання найгострішого в світі перцю, що проходив у Нью-Йорку, через деякий час після конкурсу почав відчувати біль голови і шиї. Болі тривали протягом декількох днів, після чого чоловік звернувся в лікарню.

Тільки після того, як пацієнту зробили комп'ютерну томографію, лікарі поставили йому діагноз.

Стан пацієнта прийшов до норми через п'ять тижнів.