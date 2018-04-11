Дієтологи розповіли, чим загрожує висококалорійний раціон харчування

Для ефективного схуднення потрібно змінити не лише спосіб життя.

Дієтологи розповіли, чим небезпечний висококалорійний раціон харчування.

Ожиріння є чинником ризику багатьох інших серйозних патологій. Надмірне вживання їжі призводить до збільшення маси тіла, але не до кінця зрозуміло, які поведінкові особливості провокують порушення харчування, пише Science Daily.

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Іспанські вчені провели дослідження на мишах - ввели у раціон гризунів шоколад. З'ясувалося, що миші, що одержували можливість їсти шоколад протягом годни щодня, жадібно поїдали стільки ж ласощів, скільки і гризуни з необмеженим доступом до шоколаду. Вони також ігнорували звичайну їжу і чекали на можливість знову з'їсти ласощі.

Вчені дійшли висновку, що довгостроковий вплив висококалорійної дієти погіршує здатність контролювати харчову поведінку і призводить до когнітивних порушень. Це заважає раціонально ставитися до споживання їжі. Дослідники зазначають, що в процесі схуднення необхідно звертати увагу не тільки на спосіб життя, але і на харчову поведінку.