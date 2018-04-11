ВООЗ: внаслідок хімічної атаки у Сирії постраждали близько 500 людей, понад 70 загинули

ВООЗ вимагає негайного безперешкодного доступу в цей район для надання допомоги постраждалим та оцінки впливу на здоров'я.

Внаслідок хімічної атаки у Сирії потерпіли близько 500 людей, десятки загинули.

Як повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), близько 500 пацієнтів, які цими вихідними були доставлені у медзаклади після нападу на сирійську Думу, мали симптоми, які виникають після впливу на організм токсичних хімічних речовин.

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У потерпілих виявлено значне подразнення слизових оболонок, порушення дихання та порушення функціонування центральної нервової системи.

У ВООЗ також поінформували, щочерез хімічну атаку у Сирії загинули понад 70 людей, які ховалися в підвалах (43 людини загинули внаслідок симптомів, пов'язаних з впливом високотоксичних хімічних речовин).

Заступник генерального директора ВООЗ Пітер Салама наголосив, що ВООЗ вимагає негайного безперешкодного доступу в цей район для надання допомоги постраждалим та оцінки впливу на здоров'я.