Novartis купує американську фармкомпанію за $ 8,7 млрд

За кожну акцію власники цінних паперів AveXis отримають 218 доларів.

Швейцарська фармкомпанія Novartis купує американську фармацевтичну компанію AveXis за $ 8,7 млрд.

Novartis досягла згоди щодо угоди про купівлю американського розробника терапії спінальної атрофії AveXis. Вартість угоди - 8,7 млрд доларів, інформує Financial Times.

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За кожну акцію власники цінних паперів AveXis отримають 218 доларів, що на 88% вище котирування. Угоду буде оплачено грошовими коштами, зокрема, що виручено від продажу GlaxoSmithKline частки у спільному підприємтсві з виробництва безрецептурних препаратів.