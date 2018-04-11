Novartis купує американську фармкомпанію за $ 8,7 млрд
14:20, 11 квітня 2018Зарубіжні новини
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За кожну акцію власники цінних паперів AveXis отримають 218 доларів.
Novartis покупает американскую фармкомпанию / REUTERS
Швейцарська фармкомпанія Novartis купує американську фармацевтичну компанію AveXis за $ 8,7 млрд.
Novartis досягла згоди щодо угоди про купівлю американського розробника терапії спінальної атрофії AveXis. Вартість угоди - 8,7 млрд доларів, інформує Financial Times.
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За кожну акцію власники цінних паперів AveXis отримають 218 доларів, що на 88% вище котирування. Угоду буде оплачено грошовими коштами, зокрема, що виручено від продажу GlaxoSmithKline частки у спільному підприємтсві з виробництва безрецептурних препаратів.
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