Податок поширюватиметься на безалкогольні напої із вмістом цукру понад 5 гр на 100 мл.

У Великій Британії ввели податок на солодкі напої.

Закон щодо додаткового податку на безалкогольні напої з високим вмістом цукру набув чинності у Великій Британії. Цей захід прийнято у рамках боротьби з дитячим ожирінням, пише Reuters.

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Щодо наміру уряду Великої Британії ввести додатковий податок на солодкі безалкогольні напої стало відомо у березні 2016 року. Згідно з офіційними джерелами, відтоді 50 % виробників переглянули склад своєї продукції та знизили вміст цукру таким чином, що витрати цукру на виробництво напоїв було скорочено на 45 млн кг на рік.

Через оперативні дії виробників безалкогольних напоїв у перший рік дії нового податку планується зібрати близько 240 млн фунтів (336 млн доларів), а не 520 млн фунтів, як планувалося раніше.