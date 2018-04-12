Ген FGF2 сприяє високого артеріального тиску і підвищеного споживання цукру і алкоголю.

Учені виявили ген, що впливає на розвиток алкоголізму.

Група вчених під керівництвом Тімоті Фрейлінга (Timothy Frayling) з Ексетерського університету в Великої Британії виявила варіант (алель) гена FGF21, що зумовлює високий артеріальний тиск і підвищене споживання цукру і алкоголю. При цьому виявлено зв'язок цією алеллю зі зменшенням жирових відкладень у тілі людини, пише Cell Reports.

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Ген FGF21 (фактор росту фібробластів 21) - гормон, що виділяється печінкою, відповідає за високу чутливість до інсуліну. Він стимулює поглинання глюкози адипоцитами (жировими клітинами), знижуючи, таким чином, рівень цукру в крові. Крім того, він впливає на гіпоталамус в мозку людини, пригнічуючи бажання вживати цукор і алкоголь. Підвищені рівні гормону спостерігаються у людей з неалкогольною жировою хворобою печінки, а також у людей з ожирінням, що вказує на несприйнятливість тканин до гормону.

Деякі мутації в FGF21 призводять до появи алелей з іншими властивостями. Вчені проаналізували дані довготривалого дослідження UK Biobank, в якому брали участь 500 тисяч чоловік. Добровольці здавали зразки крові, слини і сечі для виділення ДНК. Також вони заповнили опитувальники для визначення їх харчових звичок.

Ученим вдалося виявити ген гена FGF21, що позначається як rs838133, який зустрічається у 45 відсотків людей і зумовлює низьку активність відповідного гормону. Виявилося, що наявність цього варіанту пов'язана з високим споживанням цукру і алкоголю і низьким - білків і жирів. Він також сприяє зменшенню жирової маси. Хоча останній показник перебуває у прямій залежності від співвідношенням талії і стегон (СТБ), в даному випадку ця залежність була зворотною, тобто зменшення жиру пов'язано зі збільшенням СТБ.

Для rs838133 показано зв'язок з високим артеріальним тиском, причому ця залежність зберігається з урахуванням куріння, споживання алкоголю і солі.

За словами дослідників, пошук асоціацій між різними алелями і їх фенотипічними проявами дозволять пояснити, чому знижується ефективність лікарських препаратів, спрямованих на той чи інший ген.