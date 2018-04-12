Дослідження довели, що консервовані продукти дуже небезпечні для здоров'я людини

Наиболее загрязненным наночастицами цинка оказался консервированный тунец.

Консервовані продукти дуже небезпечні для здоров'я людини.

Американські вчені вивчили вплив металів, що містилися в їжі, на роботу кишечника. Наприклад, наночастинки оксиду цинку присутні в металевих банках для овочів, м'яса, морепродуктів. Зазвичай цинк використовується в якості антибактеріального захисту. Це допомагає істотно продовжити термін придатності продуктів. Однак для людини надмірна концентрація цього металу становить серйозну загрозу, пише The Daily Mail.

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Співробітники Університету Бінгемтона проаналізували хімічний склад банок з-під кукурудзи, тунця, спаржі і курки. Найбільш забрудненим наночастинками цинку виявився консервований тунець. Він містив в 100 разів більше денної норми цинку. На другому місці за небезпекою стояли курячі консерви, а на третьому - спаржа. Найменше цинку було в консервованій кукурудзі.

Наночастки цинку осідають на клітинах органів шлунково-кишкового тракту і провокують втрату мікроворсинок. Відповідно, зменшується площа поверхні кишечника, що ускладнює всмоктування поживних речовин. Деякі з наночастинок також викликають запальну реакцію. Внаслідок цього збільшується проникність стінок кишечника для різних шкідливих сполук.