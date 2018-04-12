Вчені виявили нові ризики аномального рівня холестерину

Впливає на стан імунної системи.

Учені виявили нові ризики аномального рівня холестерину.

Дослідники з Копенгагенського університету виявили, що аномальний рівень ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) або «хорошого» холестерину - як надто високий, так і екстремально низький - може негативно позначитися на імунітеті людини, пише European Heart Journal.

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В рамках дослідження були проаналізовані дані про стан здоров'я близько 100 тисяч чоловік. У 21% з них значення «хорошого» холестерину були істотно нижче норми, а у 8%, навпаки, вище. При цьому і ті, й інші пацієнти частіше, ніж люди з нормальним рівнем ЛПВЩ, стикалися з інфекційними захворюваннями, такими як гастроентерит або пневмонія.

Найвищий ризик відзначався у людей з дуже низьким рівнем ЛПВЩ.