Від страхів можна позбутися за один раз

У багатьох людей є справжні фобії. І, на думку доктора Андреа Рейнеке з Університету Оксфорда, існує спосіб лікування фобій. Просто потрібно зустрітися з об'єктом фобій, але в контрольованому середовищі, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Доктор випробувала свій метод на прикладі людей з арахнофобією (страх павуків). Він відомий як односесійна когнітивна поведінкова терапія, яка спирається на безпосередній контакт. Наприклад, замкнувши людини в комірчині на 15 хвилин, можна, згідно з методом, вилікувати людину від панічних атак і тривожних розладів. І всього за одну сесію. Правда, людина повинна думати, що її замкнули на ніч.

Через 15 хвилин тривога почне сходити нанівець. Як показав експеримент, такий підхід допомагає в одній третині випадків. Потрібно просто змусити мозок прийняти об'єкт страху. Приміром, він допоміг одній людині, яка страждала від панічних атак 16 років. Що стосується страху павуків, то пропонується організувати зустріч пацієнту з павуками на 30 хвилин.