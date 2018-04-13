Рівень щастя залежить від фізичної активності - дослідження
Рівень щастя залежить від фізичної активності.
Учені з Університету Мічигану узагальнили отримані в 23 дослідженнях дані про стан здоров'я понад 1000 людей і прийшли до висновку про однозначну зв'язку фізичної активності і почуття щастя, пише Springer Science.
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Ця закономірність простежувалася незалежно від віку. Як молоді (старшокласники, студенти), так і люди похилого «спортивні» люди, за власними оцінками, відчували себе щасливішими, ніж їх малорухливі однолітки.
У людей старшого віку зв'язок між фізичною активністю і щастям була опосередкована додатковими факторами - станом здоров'я і соціальним статусом.
Заняття спортом, навіть помірні за інтенсивністю, можуть надавати позитивний вплив на емоційний настрій людей, які страждають фізичною недугою, наприклад, дітей та підлітків з церебральним паралічем.