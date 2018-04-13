Сир захищає кістки від розвитку остеопорозу - медики

Чоловіки старше 50 років, в раціон яких входило безліч молочних продуктів, мали найміцніші стегнові кістки і хребет.

Сир захищає кістки чоловіків від остеопорозу.

Що старша людина, то крихкіші у неї кістки. Літні люди часто страждають на остеопороз - захворювання, що характеризується зниженням маси та щільності кісток. Американські вчені з'ясували, що чоловіки, які вживають сир як мінімум 3 рази в тиждень, значно рідше мають остеопороз, пише The Deccan Chronicle.

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Співробітники Гарвардського Університету оцінили раціон і стан здоров'я 1522 чоловіків і 1104 жінок. Вік учасників варіювався від 32 до 82 років. Дослідники просканували хребет і нижні кінцівки добровольців за допомогою кількісної комп'ютерної томографії.

Чоловіки старше 50 років, в раціон яких входило багато молочних продуктів, мали найміцніші стегнові кістки і хребет. Найкращі показники були у любителів сиру. У жінок не спостерігалося такого взаємозв'язку.

Фахівці сподіваються, що їх робота допоможе літнім людям скорегувати раціон і зміцнити здоров'я кісток.