Уряд Китаю також має намір посилити захист прав на інтелектуальну власність розробників лікарських препаратів.

Китай з 1 травня скасує мита на імпортні ліки.

Торгові мита на імпортні протипухлинні лікарські препарати будуть скасовані урядом Китаю з 1 травня 2018 року, пише Reuters.

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Зараз Китай обкладає різними митами ліки, імпортовані з різних країн. У грудні було проведено коригування, в результаті мито на ввезені з США медикаменти впала з 4-6% до 2%. Про намір скасувати торговельні мита на протипухлинні препарати стало відомо в березні цього року. Нова ініціатива про введення «нульового мита» буде вигідна ряду західних компаній, зокрема Roche, Novartis та AstraZeneca.

Уряд Китаю також має намір посилити захист прав на інтелектуальну власність розробників лікарських препаратів.