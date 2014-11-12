У Нідерландах створили дефібрилятор, який рятуватиме пацієнтів при заторах у місті

ТСН

Дронгвинтокрил облетить будь-які тисняви великого міста і встигне дістатися пацієнта з інфарктом вчасно, йдеться в сюжеті ТСН.

Лікар пояснюватиме, як користуватися реанімороботом через камеру та колонки. Диставатиметься до місця гвинтокрил завдяки зв'язку з мобільним телефоном людини, яка безпосередньо викликає швидку.

Зараз його випробовують в Амстердамі та Генті. За 5 років планують, що у разі успішних тестів, запустити в масове виробництво.

Один такой дрон коштуватиме 15 тисяч євро.