У Нідерландах створили дефібрилятор, який рятуватиме пацієнтів при заторах у місті

09:46, 12 листопада 2014
Зарубіжні новини
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У Нідерландах запатентували дефібрилятор, що літає

Машины, пробка, дорога / ТСНТСН

Дронгвинтокрил облетить будь-які тисняви великого міста і встигне дістатися пацієнта з інфарктом вчасно, йдеться в сюжеті ТСН.

Лікар пояснюватиме, як користуватися реанімороботом через камеру та колонки. Диставатиметься до місця гвинтокрил завдяки зв'язку з мобільним телефоном людини, яка безпосередньо викликає швидку.

Зараз його випробовують в Амстердамі та Генті. За 5 років планують, що у разі успішних тестів, запустити в масове виробництво.

Один такой дрон коштуватиме 15 тисяч євро.

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