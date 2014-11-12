Пояснено механізм розвитку системного запалення у хворих на алкоголізм

Рівень запалення корелював з тягою до прийому алкоголю у хворих, що проходять детоксикацію.

Гострий процес запалення являє собою природний захисний відповідь організму. Хронічне запалення пов'язують з розвитком багатьох захворювань. В більш ранніх роботах було з'ясовано, що цей процес має значення у розвитку психіатричних розладів, зокрема депресій і алкогольної залежності. Механізм активації прозапальних сигнальних шляхів при алкоголізмі був невідомий.

У дослідження було включено 63 особи з алкогольною залежністю, які активно вживають алкоголь. В учасників не повинно було бути ознак цирозу печінки. Аналізи і тестування проводилися на початку (на другий день) і в кінці (на вісімнадцятий день) алкогольної детоксикації. Групу контролю склали 14 здорових добровольців. Активація внутрішньоклітинних прозапальних сигнальних шляхів та рівень бактеріємії оцінювався за допомогою кількісної ПЛР, вестерн-блоту, і тестів зв'язування ДНК. Активація toll-подібних рецепторів вивчалася за допомогою клітинних культур.

При першій оцінці на початку періоду абстиненції і детоксикації виявилося, що у залежних людей рівень запалення корелював з кількістю вживаного алкоголю і тягою до нього. Після детоксикації у деяких хворих активація деяких із сигнальних шляхів зменшилася чи не відрізнялася від групи контролю. За результатами дослідження автори пов'язують цей феномен з тим, що при активному вживанні алкоголю порушується кишковий бар'єр і більша кількість мікроорганізмів потрапляє в кров, викликаючи запальну відповідь.

Можна припустити, що відновлення кишкового бар'єру у хворих на алкоголізм сприятиме зменшенню системного запалення та полегшення стану пацієнтів.

remedium.ru