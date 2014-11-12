Силою думки можна впливати на гени

Вчені з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха провели експеримент, в ході якого люди керували роботою гена SEAP в тілах трансгенних мишей. Ген активувався в клітинах імплантату, пересадженого гризунам під шкіру, пише Здоров'я.

Люди-добровольці повинні були деякий час сидіти в навушниках перед екраном комп'ютера і виконувати одне з трьох завдань: концентрувати увагу, розслаблятися (медитувати) або намагатися свідомо керувати активністю свого мозку. В цей час їх мозкову активність реєстрували портативні енцефалографи, поміщені на головах випробовуваних. Отримані сигнали по Bluetooth передавалися на інфрачервоні лампи під шкірою кожної миші. При певних параметрах мозкової активності спалахувала лампа, ген SEAP активувався, і вироблявся білок. Його можна було побачити під флуоресцентним мікроскопом.

Навіщо це потрібно? Така технологія може в перспективі дозволити людям лікувати себе самих - або когось іншого - активуючи заданий ген в заданий час за рахунок певної, спеціально вивченої, активності мозку. Грубо кажучи, в той момент, коли вам потрібні ліки - ви починаєте зосереджено думати про це, і ліки (наприклад, проти головного болю) виробляється безпосередньо у вашому організмі.