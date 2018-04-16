Кардіологи розповіли, скільки можна пити алкоголю, щоб не нашкодити здоров'ю

13:12, 16 квітня 2018
Зарубіжні новини
3472
УНИАН

Кардіологи Британського фонду серцевих хвороб з'ясували, що навіть помірне вживання алкоголю стає причиною передчасної смерті внаслідок інсульту, аневризми і інших захворювань, пише MedicalXpress.

Читайте такожДослідження довели, що консервовані продукти дуже небезпечні для здоров'я людини

У дослідженні взяли участь 600 тисяч осіб, що вживають спиртні напої, з 19 країн світу. Виявилося, що максимальна доза алкоголю, яку можна випивати в тиждень без наслідків для здоров'я, становить 100 грамів чистого спирту (2,5 літра пива міцністю 4 відсотки або 875 мілілітрів вина міцністю 13 відсотків). Перевищення цього ліміту в два рази сприяє скороченню тривалості життя, як мінімум, на 1-2 роки. Вживання більше 350 грамів чистого спирту на тиждень - на 4-5 років.

Фахівці також довели, що алкоголь пов'язаний з розвитком різних серцево-судинних захворювань, включаючи інсульт, серцеву недостатність, фатальні аневризми аорти і гіпертензивну хворобу з переважним ураженням серця.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #серцево-судинні захворювання#вплив алкоголю