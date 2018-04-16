Кардіологи розповіли, скільки можна пити алкоголю, щоб не нашкодити здоров'ю
Медики розповіли, скільки можна пити алкоголю, не зашкодивши здоров'ю.
Кардіологи Британського фонду серцевих хвороб з'ясували, що навіть помірне вживання алкоголю стає причиною передчасної смерті внаслідок інсульту, аневризми і інших захворювань, пише MedicalXpress.
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У дослідженні взяли участь 600 тисяч осіб, що вживають спиртні напої, з 19 країн світу. Виявилося, що максимальна доза алкоголю, яку можна випивати в тиждень без наслідків для здоров'я, становить 100 грамів чистого спирту (2,5 літра пива міцністю 4 відсотки або 875 мілілітрів вина міцністю 13 відсотків). Перевищення цього ліміту в два рази сприяє скороченню тривалості життя, як мінімум, на 1-2 роки. Вживання більше 350 грамів чистого спирту на тиждень - на 4-5 років.
Фахівці також довели, що алкоголь пов'язаний з розвитком різних серцево-судинних захворювань, включаючи інсульт, серцеву недостатність, фатальні аневризми аорти і гіпертензивну хворобу з переважним ураженням серця.