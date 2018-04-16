Чим небезпечне добре просмажене м'ясо: коментарі лікарів

Вживання м'яса сильного прожарювання істотно збільшує ризик неалкогольної жирової хвороби печінки.

Просмажені стейки провокують розвиток небезпечного захворювання печінки.

Нове дослідження, проведене в Університеті Хайфи, виявило, що вживання м'яса сильного прожарювання істотно збільшує ризик неалкогольної жирової хвороби печінки. При цьому захворюванні в печінці накопичується жир. Якщо жирову хворобу печінки не лікувати, то може розвинутися цироз печінки, який, в свою чергу, здатний призвести до раку і відмови органу, пише The Daily Mail.

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У дослідженні взяли участь близько 789 осіб. Добровольці відповіли на питання про свій раціон харчування і способах приготування їжі. Фахівці провели ультразвукове дослідження печінки учасників. Ще добровольців перевірили на резистентність до інсуліну. Дослідники виявили: люди, які вживали оброблене і червоне м'ясо, на 47% частіше страждали від хвороби печінки. А резистентність до інсуліну серед них зустрічалася на 55% частіше.

Крім того, ризик розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки і резистентності до інсуліну виявився підвищений в учасників, які готували м'ясо довго і при високих температурах, в порівнянні з тими, хто витрачав менше часу на приготування і вважав за краще менше просмажене м'ясо.

За словами фахівців, під впливом високих температур в м'ясі з'являються небезпечні сполуки - гетероциклічні ароматичні аміни.