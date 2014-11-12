Країнам, що постраждалим від лихоманки Еболи загрожує голод – ООН

ООН заявляє, що більше мільйона людей в Західній Африці потребують продовольчої допомоги для того, щоб уникнути голоду, повідомляє ВВСrussian.

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Відсутність робочої сили в сільському господарстві Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне виливається в брак таких важливих для регіону культур, як рис і кукурудза.

В ООН також попереджають, що в охоплених захворюванням районах люди погрожують покинути зони карантину, щоб відправитися на пошуки їжі.

Раніше в ООН заявили, що у них досі немає необхідних ресурсів для боротьби зі смертельним вірусом.