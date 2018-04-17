Чи шкідливо пити багато кави: коментар медиків

Кофеїн діє як стимулятор нервової системи і блокує дію аденозину, який сприяє фібриляції передсердь.

Австралійські вчені з Інституту Бейкера з'ясували, що часте вживання кави не є небезпечним для серця і навіть може знизити частоту аритмій.

Учені проаналізували результати досліджень, присвячених пошуку зв'язку між кофеїном і передсердними і шлуночковими порушеннями серцевого ритму. пише EurekAlert!.

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В одній з наукових робіт за участю 228 465 осіб показано, що при вживанні кави знижується ризик фібриляції передсердь. Інше дослідження, в якому брали участь 115 993 пацієнтів, продемонструвало зменшення частоти фібриляції на 13 відсотків.

За словами фахівців, про шкоду кави свідчать лише поодинокі випадки. Кофеїн діє як стимулятор нервової системи і блокує дію аденозину, який сприяє фібриляції передсердь. Крім того, доза кофеїну, що дорівнює 500 міліграмів на день, не впливає на шлуночкову аритмію. У пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда і отримували в середньому 353 міліграма кофеїну на добу, нормалізувалася частота серцевих скорочень.

Ризик шлункових аритмій підвищувався тільки у тих, хто випивав 9-10 чашок кави в день. В цілому, щоденна безпечна доза становить 300 міліграмів, проте деякі люди можуть виявитися більш сприйнятливими до неї.