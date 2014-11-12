Людяне ставлення до пацієнтів підсилює ефект ліків

Лікарям слід проявляти співчуття до пацієнтів. Як показало дослідження, таке ставлення не лише підтримує в скрутну хвилину, але прискорює процес лікування і робить ліки ефективнішими, пише vsenovosti.info з посиланням на The Daily Mail. Це чимось схоже на ефект плацебо.

Наприклад, лікар може сказати пацієнтові, що після прийому таблеток його стан покращиться. І є всі шанси на це. Гарвардський університет вирішив перевірити цей факт. Виявилося, використання позитивно забарвлених слів, створення комфортного середовища і прикладання усіх зусиль, щоб пацієнт довірився лікарю, справляє вражаючий ефект.

Люди починають краще реагувати на лікування. Більш того, психіка і фізика йдуть у щільній зв'язці. Якщо падає цукор, погіршується настрій. Якщо людина перелякана або в стресі, у неї частішає серцебиття і зростає тиск. Був проведений експеримент: людям давали антидепресанти або плацебо. В результаті в обох груп спостерігалася активність в одній і тій же зоні мозку, що контролює настрій.

Проводилося ще одне дослідження. Людям давали Віліум (заспокійливе). І воно працювало тільки в тому випадку, якщо його лікар давав особисто. А спостереження приблизно за 900 діабетиків показало: у лікарів, які виявляли турботу і співчуття, пацієнти мали кращі показники цукру і холестерину, ніж у інших лікарів.