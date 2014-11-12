Дієтологи прирівняли соки до "Coca-Cola"

Вчені та експерти з харчування заявили, що сік фруктовий та коктейлі повинні бути задоволенням, але не частиною щоденного раціону. На думку дієтологів, такі напої не можна називати здоровою їжею, пише econet.ua. Як доказ, вони наводять результати нового дослідження. Так, якщо 200мл порція Coca-Cola містить еквівалент п'яти чайних ложок цукру, то така ж кількість деяких фруктових коктейлів може містити до восьми ложок цукру. Тобто, фруктові коктейлі і соки, які пропонуються як здорові напої для дітей, мають на 60 відсотків більше цукру, ніж багаторазово критикована Coca-Cola.

Професор Грехем МакГрегор (Graham MacGregor), представник Chairman of Action on Sugar, заявив: «Це повний скандал, що ці напої продаються дітям так, як ніби вони є «здоровими». Це потрібно зупинити». Кардіолог Асім Малотра (Aseem Malhotra) підтримав колегу: «Фруктовий сік і коктейлі не повинні бути частиною здорової, збалансованої дієти. Все більше наукових доказів, що регулярне споживання солодких напоїв пов'язане з підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань, незалежно від маси тіла». А інші дослідження показують, що цукор впливає на тиск сильніше солі.