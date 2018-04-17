Експерти назвали основні ознаки старішання

Щоб уповільнити процес старіння необхідно вести здоровий спосіб життя і включати в свій раціон багато овочів.

Эксперти назвали основні ознаки старішання.

Багато людей переживають через свій вік і бояться старості. Згідно з результатами опитування, проведеного дослідниками, близько половини молодих людей бояться втрати пам'яті в літньому віці. 29% респондентів стурбовані впливом старості на фізичний стан, пише The Deccan Chronicle.

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Фахівці перерахували основні ознаки старіння. Зокрема, якщо людина стогне, нахилившись за річчю, що впала, або засинає перед телевізором, то, найімовірніше, вона починає старіти. Крім того, в список ознак наближення старості вчені внесли біль, скутість в суглобах і складністю використання сучасних технологій.

Дослідники відзначають, щоб уповільнити процес старіння необхідно вести здоровий спосіб життя і включати в свій раціон багато овочів. Також експерти радять обов'язково їсти йогурт. Він є добрим джерелом кальцію, що запобігає остеопорозу. А наявність корисних бактерій підтримує нормальну мікрофлору і здоров'я кишечника.