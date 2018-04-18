Нове дослідження виявило нові корисні властивості горіхів

Вживання горіхів знижує ризик серцевого нападу, серцевої недостатності.

Дослідження шведських учених підтвердило корисні властивості горіхів.

Вживання кількох порцій горіхів щотижня знижує ризик серцево-судинних захворювань, в тому числі фібриляції передсердь — найпоширенішого різновиду аритмії, пише MedicalXpress.

У дослідженні взяла участь 61 тисяча шведів у віці 45-83 років. Перед дослідженням їм потрібно було розповісти про свій раціон та харчовому поведінці. Потім стан серцево-судинної системи добровольців відстежували протягом 17 років. Якщо людина помирала раніше цього терміну, вчені визначали причини смерті.

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Це дозволило знайти зв'язок між стилем життя, який визначався раціоном харчування, наявністю шкідливих звичок, тривалістю життя та іншими факторами.

У ході спостереження було зареєстровано 4983 серцеві напади, з яких 917 призвели до летального результату, 3160 випадків серцевої недостатності, 7550 випадків фібриляції передсердь, 972 випадку звуження аортального клапана, 983 аневризми черевної аорти, 3782 випадку ішемічного інсульту головного мозку та 543 випадку внутрішньомозкового крововиливу.

Виявилося, що вживання горіхів зменшувало ризик серцевого нападу, серцевої недостатності, фібриляції передсердь і аневризми черевної аорти. Результати варіюються в залежності від статі і віку, але в середньому одна-три порції горіхів в місяць знижують ризик аритмії всього на 3 відсотки, одна-дві порції на тиждень — на 12 відсотків, більше трьох порцій на тиждень — на 18 відсотків.