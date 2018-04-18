В Ізраїлі дозволили продавати в аптеках медичну марихуану

Продажі почнуться 20 квітня.

В Ізраїлі вперше дозволили продавати в аптеках медичну марихуану.

Компанія BOL Pharma, друга ізраїльська компанія, що отримала дозвіл на поширення медичної марихуани через аптеки, опублікувала ціни на свою продукцію, пишуть Новини Ізраїлю.

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Продажі почнуться 20 квітня.

Велика частина пацієнтів вживає 20-30 грамів на місяць, тому для них ціна на ліки зменшиться або залишиться незмінною. Що стосується "важких" споживачів, гендиректор компанії обіцяє "щось придумати".

Купити марихуану можна буде 24 аптеках.

Першою дозвіл на продаж марихуани в аптеках отримала компанія "Панаксія", однак вона ще не скористалася своєю ліцензією. Решта 7 компаній, що мають ліцензію на провадження медичної марихуани в Ізраїлі, поширюють свою продукцію через власні точки продажу.