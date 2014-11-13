Дослідження препарату для терапії лихоманки Ебола будуть завершені до кінця року





Раніше в цьому році уряд Японії дозволив застосовувати фавіпіравир для лікування Ебола. У свою чергу Fujifilm заявила, що буде випущено 20 тис. курсів готового препарату, а також підготовлено діючу речовину для виробництва препарату, розрахованого на 300 тис. курсів.

Цього тижня виконавчий директор Fujifilm Сігетака Коморі (Shigetaka Komori) оголосив про одужання чотирьох хворих лихоманкою Ебола, які вживали фавіпіравир. Також відомо, що Франція і Гвінея планують запустити найближчим часом клінічні дослідження таблетованого фавіпіравира (200 мг) на базі медичних установ Гвінеї. Результати КД, як очікується, будуть отримані вже до кінця поточного року. Аналіз отриманих даних може зайняти близько місяця, після чого препарат можливо буде схвалений для лікування лихоманки Ебола в усьому світі, підкреслив Коморі.

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