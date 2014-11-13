Пареховірус-3 може зумовити розвиток менінгоенцефаліту у дітей



Співробітники Дитячої лікарні в Вестмиді в Новому Південному Уельсі (Сhildren's Hospital at Westmead, New South Wales) проаналізували медичні записи дітей, які лікувалися у п'яти закладах Нового Південного Уельсу в Австралії під час спалаху інфекції пареховірусу-3 людини. Цей вірус з'явився відносно недавно, у значної частини населення імунітет до нього немає, і він маловідомий лікарям. У маленьких дітей пареховірус-3 може викликати безсимптомні або малосимптомні інфекційні захворювання, але нерідко призводить до тяжких, подібним до сепсису проявів і до менингоенцефаліту.Результати вказують на те, що наявність інфекції пареховірусу-3 людини слід підозрювати у новонароджених з ознаками сепсису, особливо у випадку негативних бактеріальних посівів і тестів на ентеровірусну інфекцію.

Всього були вивчені дані про 118 інфікованих дітей. У хворих, які потребували госпіталізації, виділялася тріада симптомів, які автори позначили як «червоні, гарячі, злі немовлята» (red, hot, angry babies) - лихоманка, висипання і значна дратівливість. Відзначалися, крім того, тахікардія і зниження перфузії, розтягнення живота, набряки, гепатит. Вік дітей був від 4 днів до 9,5 місяців, три чверті з них були віком до 2 місяців. З 30 дітей, яким було потрібно лікування у відділенні реанімації, тільки один був старше 2 місяців. Тільки в 4% випадків у цереброспінальній рідині був плеоцитоз. У 95% випадків в ній визначався пареховірус-3. Вірус був підтверджений лабораторно у всіх дітей у вибірці. Тривалість госпіталізації становила від 2 до 13 днів.

Автори відзначають, що незважаючи на лихоманку, яка була у всіх хворих, і деякі неспецифічні ознаки сепсису, маркери запалення були незначно підвищені (у 94% дітей рівень С-реактивного білка був нижче 30 мг/л).

Всі діти були виписані з одужанням, хоча в подальшому були повідомлення про порушення моторного розвитку і тонусі кінцівок у віці від трьох до шести місяців у чотирьох дітей.

Дослідники припускають, що немовлята страждають від цього нового для популяції вірусу важче тому, що у них недостатній імунітет через низький рівень материнських антитіл.

В той же час більш старші діти і дорослі можуть переносити інфекцію легше або взагалі безсимптомно завдяки більш зрілій імунній системі і, можливо, перехресному імунітету після контакту з іншими схожими вірусами.

remedium.ru