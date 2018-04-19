Новий препарат виявив свою ефективність щодо запобігання нападів мігрені

Еренумаб є моноклональним антитілом, блокуючим активність білка, який пов'язують з нападами мігрені.

Новий препарат - еренумаб - показав свою ефективність у запобіганні нападів мігрені.

Еренумаб вже пройшов всі необхідні клінічні випробування, і з кожним новим дослідженням «репутація» цього засобу лише зростає, пише Еurekalert!.

Співробітники Берлінського медичного університету Шаріте провели тестування еренумаба на 246 пацієнтах, які вже тривалий час намагалися купірувати напади мігрені за допомогою інших препаратів.

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Однак, використовувані засоби не допомогали - учасники відчули до 9 нападів на місяць. Після тримісячного прийому еренумаба (дозуванням 140 міліграмів), за повідомленнями авторів дослідження, у 30% людей число нападів скоротилася вдвічі, а у тих, хто приймав плацебо, всього на 14%. Нагадаємо, еренумаб є моноклональним антитілом, блокуючим активність білка, який пов'язують з нападами мігрені.

Результати показують, що у людей, які вже й не вірили в те, що знайдеться спосіб запобігти напади мігрені, з'явився шанс.