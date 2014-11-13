Фісташки допомагають знизити рівень цукру в крові

Також вони здатні звернути назад деякі процеси, пов'язані з переддіабетом (межовим станом, що загрожує повноцінним діабетом), пише meddaily.ru з посиланням на The Packer. Виявляється, фісташки сприяють нормальному обміну речовин у людей з переддіабетом.

Секрет криється в білках, жирах і клітковині. Дослідження, що проводилося в 2011-2013 роках за участю 54 осіб, розділених на дві групи, це довело. Перша група з'їдала протягом 4 місяців щодня по 2 унції фісташок. Друга група спочатку сиділа на дієті, а потім теж починала їсти фісташки.

Раціон обох груп був однаковий за вмістом жирів, клітковини та насичених жирних кислот. У підсумку саме під час дотримання "фісташкової дієти" у людей знижувалися рівні цукру, інсуліну і гормональних маркерів. А ось під час дотримання контрольної дієти показники зростали.

Також завдяки фісташкам зменшувалися прояви запалення. При цьому горіхи не призводили до збільшення ваги, адже в них не так багато калорій. Плюс, в фісташках багато біологічно активних сполук на зразок лютеїну, бета-каротину, гамма-токоферолу і фітостеринів.