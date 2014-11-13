Помірне споживання алкоголю корисне не всім

Наприклад, воно може захистити від ішемічної хвороби серця тільки людей з певним генотипом. Це приблизно 15% усього населення, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News. У дослідженні, проведеному в Університеті Гетеборга, взяли участь 618 шведів з ішемічною хворобою серця і 3000 здорових людей, що увійшли в контрольну групу.

Учасників розділили на підгрупи, залежно від кількості алкоголю, який вони споживали. Вчені шукали у добровольців конкретний генотип (CETP TaqIB). Попередні дослідження показали: саме він відповідає за позитивні ефекти від вживання алкоголю.

Дослідники з'ясували, що саме по собі помірне вживання алкоголю не має сильного захисного ефекту, так само, як і тільки наявність цього конкретного генотипу. А ось поєднання цих двох факторів, судячи з усього, значно знижує ризик ішемічний хвороби серця. Вчені заявляють: їх дослідження - крок у правильному напрямку, і необхідне подальше вивчення даної проблеми.