Число жертв вірусу Ебола перевищило 5,1 тис. осіб - ВООЗ
10:45, 13 листопада 2014Зарубіжні новини
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REUTERS
Число жертв епідемії хвороби, викликаної вірусом Ебола, в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне досягло 5 160 осіб, інфікованих - 14 098.
Такі дані публікує Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у своїй доповіді станом на 9 листопада, передає ТАСС.
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За даними Центру з контролю й профілактики захворювань США, в Ліберії й Сьєрра-Леоне до січня 2015 року на лихоманку Ебола можуть захворіти від 550 тис. до 1,4 млн осіб, якщо не буде вжито заходів для стримування поширення епідемії.
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