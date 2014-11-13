Число жертв вірусу Ебола перевищило 5,1 тис. осіб - ВООЗ

Число жертв епідемії хвороби, викликаної вірусом Ебола, в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне досягло 5 160 осіб, інфікованих - 14 098.

Такі дані публікує Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у своїй доповіді станом на 9 листопада, передає ТАСС.

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За даними Центру з контролю й профілактики захворювань США, в Ліберії й Сьєрра-Леоне до січня 2015 року на лихоманку Ебола можуть захворіти від 550 тис. до 1,4 млн осіб, якщо не буде вжито заходів для стримування поширення епідемії.