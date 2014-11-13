Активісти з Канади надіслали на схід України медикаменти

Про це повідомили у канадсько-українському проекті Recovery, передає медіа-портал української діаспори VIDIA.

Проектом спільно займаються комітет «Євромайдану Торонто» при Конгресі українців Канади у партнерстві із Health Partners International of Canada і «Восток SOS».

Health Partners International of Canada за символічну плату надає аптечки з медикаментами. Кожна містить антибіотики, знеболювальне, бандажі, дитячі вітаміни та багато іншого. Допомогу доставляють у міста східної України у госпіталі, де лікуються поранені солдати та місцеві жителі.

На сьогодні на схід доставлено медикаментів на 25 тис. канадських доларів. Допомога буде надходити і надалі, переконують в організації Recovery.