Генів довголіття не існує - вчені

Людей, яким зараз більше 110 років, у світі всього 74. У США їх 22. Майже всі вони взяли участь у дослідженні, опублікованому нещодавно в журналеPLoS ONE. Людей, чий поважний вік підтверджували відразу три документа (паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб), піддали повному аналізу геному. Те ж зробили і з матеріалом від "молодих" добровольців, яким було по 99 років.

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Ні в першій, ні в другій групі не вдалося знайти жодних варіантів генів, які принципово відрізнялися б від тих, що знаходять у людей із звичайною тривалістю життя. Частота появи "звичайних" варіантів генів у них також нічим не виділялася серед інших. Однак у сверхдовгожителів ризик виникнення раку був набагато нижчий - всього 19%, в той час як в середньому він становить 49%. До того ж, серед тих, кому за 110, рідше зустрічалися випадки серцево-судинних захворювань та інсульту.

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Втім, самі автори роботи не збираються опускати руки в пошуку генів довголіття. Вони пояснюють відсутність знахідок тим, що вибірка була дуже маленькою. Дійсно, 17 учасників - це дуже небагато, але набрати більше навряд чи вийшло б. До того ж, якби існував ген, принципово підвищує тривалість життя, він би, швидше за все, був виявлений і в групі з 17 учасників.

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