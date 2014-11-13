Чим небезпечна дитяча депресія

Почуття провини, якщо воно виникає у дитини, вважається скоріше плюсом: від звичайних дітей вибачень не дочекаєшся. Проте дослідники з Вашингтонського університету доводять, що у тих, хто у віці від 3 до 6 років страждав від патологічного почуття провини, зменшена одна з ділянок мозку - інсула. Ця структура є в обох півкулях і відповідає за прояв емоцій. У попередніх роботах з'ясували, що у дорослих, які страждають на депресію, розмір інсули теж скромний у порівнянні зі здоровими однолітками.

У роботі, яка тривала кілька років, брали участь 129 дітей. У 47 з них у віці від 3 до 6 виявили ознаки клінічної депресії. Більше половини з них страждало патологічним почуттям провини: наприклад, заходячи в кімнату з розбитою кимось лампочкою, вони починали вибачатися. Ті 82 дитини, у яких депресії не було, рідше демонстрували зайву провину: в 20% випадків. Коли учасникам виповнилося 7 років, їм стали кожні півтора року проводити МРТ-сканування аж до 13-річного віку. Воно і виявило аномально маленький розмір інсули у колишніх дошкільнят з депресією. До речі, саме захворювання найчастіше не зникало повністю, і епізоди депресії траплялися не один раз.

Отже, патологічне почуття провини, прояв клінічної депресії і зниження розміру інсули пов'язані. Поки залишається не до кінця вивченим, що тут причина, а що наслідок.

Здоров'я