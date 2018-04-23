Фізична сила впливає на розумові здібності - дослідження
14:15, 23 квітня 2018Зарубіжні новини
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Фізично міцні люди краще і швидше виконували завдання.
Мозок краще працює, коли людина займається фізичними вправами / pixabay.com
Фізична сила впливає на розумові здібності.
Британські вчені провели дослідження за участю майже півмільйона людей, з яких близько 1000 мали психічні розлади. Фахівці шукали зв'язок між фізичним і інтелектуальним розвитком, розповідає The Daily Mail.
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Співробітники Манчестерського університету виміряли силу хвата учасників дослідження. Також добровольцям запропонували виконати кілька завдань на логіку, уважність і пам'ять. Дослідження виявило, що фізично міцні люди краще і швидше виконували завдання.
Вчені виявили, що учасники, які страждають на психічні захворювання, краще справлялися з когнітивними тестами, якщо в їх режим вводили фізичні тренування.
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