Учені створили браслет, який рятує від тремору рук

Есенціальний тремор - найпоширеніше порушення руху.

Учені Канзаського університету розробили унікальний браслет, що зменшує тремтіння в руках.

Браслет посилає імпульси до медіанних і радіальних нервыв у зап'ясті з метою блокування нейронної активності, що викликає тремтіння рук, пише UPI.com.

Читайте такожКардіологи розповіли, скільки можна пити алкоголю, щоб не нашкодити здоров'ю

Для участі в дослідженні запросили понад 130 пацієнтів з тремором рук. Частина добровольців отримала муляж, а решта - цей прилад.

В учасників, які одягали справжній браслет, вираженість тремору знизилася на 65%, а у добровольців з контрольної групи - на 32%.

Есенціальний тремор - найпоширеніше порушення руху. Його причина невідома. Ця патологія зазвичай проявляється тремтінням рук, кистей або пальців, але іноді підключається голова, голосові зв'язки і інші частини тіла під час виконання довільних рухів, таких як прийом їжі або лист.