Кава захистить від ожиріння

Вчені встановили, що компонент кави здатний захистити від ожиріння. Дослідники з Університету Джорджії виявили, що хімічна сполука, яка у великих кількостях міститься в каві, перешкоджає збільшенню ваги, а також допомагає підтримувати нормальний рівень глюкози в крові і здоровий стан печінки, пише svit24.net.

Мова йде про хлорогенову кислоту (ХГК). Вчені виявили, що ця речовина значно знижувала інсулінорезистентність та накопичення жиру в печінці мишей, які сиділи на раціоні з високим вмістом жирів.

Попередні дослідження продемонстрували, що споживання кави може знизити ризик хронічних недуг, таких як діабет 2-го типу або серцево-судинні захворювання. Нове дослідження акцентувало увагу на корисних властивостях хлорогенової кислоти. Вона міститься не тільки в каві, але і в деяких овочах і фруктах, наприклад, в яблуках, грушах, помідорах, чорниці.

Відомо, що крім збільшення ваги, два поширених побічних ефекти ожиріння - це підвищена стійкість до інсуліну та накопичення жиру в печінці. При відсутності лікування ці розлади можуть призвести до діабету і погіршення функції печінки.

"Хлорогенова кислота - сильний антиоксидант, зменшує запальний процес. Існує велика кількість досліджень, які підтверджують, що пов'язані з ожирінням патологічні процеси зумовлені хронічним запаленням. Таким чином, якщо ми зможемо його контролювати, це допоможе компенсувати деякі негативні наслідки надмірного збільшення ваги", - сказав провідний дослідник Юнцзе Ма (Yongjie Ma).