Чим загрожує нестача вітаміну D: коментарі медиків

З клінічних спостережень відомо, що нестача вітаміну D є несприятливим чинником щодо розвитку важких захворювань.

Нестача вітаміну D загрожує розвитком важких захворювань.

Співробітники Каліфорнійської медичної школи в Сан-Дієго в протягом майже 10 років спостерігали за динамікою стану здоров'я понад 900 літніх людей (середній вік 74 років) під час регулярних оглядів у клініці, пише The Deccan Chronicle.

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Спочатку це були відносно здорові пацієнти, без ознак діабету і навіть передіабету - стану, що передує захворюванню. У них заміряли рівні вітаміну D і глюкози в крові, а також оцінювали толерантність до глюкози. Згодом у 47 пацієнтів розвинувся діабет, а ще у 337 ​​були зареєстровані перші натяки на розвиток недуги, тобто передіабет. При цьому виникнення схильності до захворювання було пов'язане з нестачею вітаміну D.

За даними вчених, у осіб з рівнем вітаміну D нижче 30 нанограмм на мілілітр ризик захворіти на діабет був майже в 5 разів вище, ніж у людей з рівнем 50 нг / мл і вище.