Який комп’ютерний шрифт найменш шкідливий для очей

Як це не дивно, але тим, хто працює за екраном чи не увесь день, потрібно бути обережнішим з шрифтами, пише mydim.ua.

Щоб хоч якось мінімізувати негативний вплив на очі, оберіть найбфльш оптимальний комп’ютерний шрифт.

Американські вчені провели дослідження, щоб визначити, який комп’ютерний шрифт найбезпечніший для очей.

Експерименти показали, що найменш шкідливим є шрифт Verdana. При цьому має значення і розмір літер: бажано, щоб він варіювався в межах 10–12 пунктів.

Чому саме Verdana найбезпечніший для очей шрифт? Все дуже просто: він не має зарубок, завдяки чому очі втомлюються менше.