У Великій Британії дитині за одну операцію пересадили 5 життєво важливих органів (відео)

Маленькому пацієнту пересадили дві донорські нирки, печінка, тонкий кишечник та підшлункову залозу.

У Великій Британії дитині за одну операцію пересадили 5 життєво важливих органів. Читайте такожВушні раковини і носові хрящі друкуватимуть на біопринтері У дитячій лікарні Бірнінгема 7-річному хлопчику пересадили дві донорські нирки, печінку, тонкий кишечник та підшлункову залозу, пишеТСН. Завдяки цьому хлопчик вперше у своєму житті зміг ковтати їжу, а отримувати її через зонд.

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