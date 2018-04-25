У Великій Британії дитині за одну операцію пересадили 5 життєво важливих органів (відео)

11:12, 25 квітня 2018
Зарубіжні новини
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therapia.ua

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У дитячій лікарні Бірнінгема 7-річному хлопчику пересадили дві донорські нирки, печінку, тонкий кишечник та підшлункову залозу, пишеТСН.

Завдяки цьому хлопчик вперше у своєму житті зміг ковтати їжу, а отримувати її через зонд. 

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Теги: #Трансплантологія#унікальні хірургічні операції